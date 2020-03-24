24.03.2020 (13:44)

Курсанты Челябинского филиала Военно-воздушной академии поддержали всероссийский проект «Дорога памяти», оформив комнату боевой славы

В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» прошел смотр-конкурс комнат информирования и досуга, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе учувствовали все подразделения филиала. Каждый курс старался по-своему подчеркнуть главную тему смотра. Так, курсанты 1 курса 1 факультета (подготовки штурманов) оформили в комнате информирования и досуга «Дорогу памяти» своего подразделения. Курсантам удалось собрать в экспозицию фотографии и истории своих родственников-участников Великой Отечественной войны, их письма с фронта и личные вещи. Жюри конкурса оценило и оригинальный подход к оформлению экспозиции, в которой главное место занимает копия Вечного огня.

«Это не просто выставка. Готовя её, курсанты искали информацию о своих родственниках-фронтовиках, изучали историю своей семьи, а вместе с ней и историю России. И это самое важное. Мы должны сохранить истинную историческую память о событиях тех дней, и проект «Дорога памяти» подходит для этого как нельзя лучше», — рассказал начальник Челябинского филиала Военно-воздушной академии, заслуженный военный летчик Российской Федерации генерал-майор Игорь Шведов.

Информацию о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны в проект «Дорога памяти» загрузили все военнослужащие филиала. Сейчас идет поэтапный сбор сведений от гражданского персонала филиала.

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