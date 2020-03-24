24.03.2020 (13:31)

Экипажи противолодочных самолётов Северного флота отработали тренировочные полёты на поиск подводных лодок

Лётчики смешанного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полеты на поиск подводных лодок.

Пять экипажей противолодочных самолетов Ил-38 выполнили полеты над Баренцевым морем и акваторией Кольского залива.

Полёты проходили с аэродрома главной базы Северного флота – Североморск-1 как в дневное, так и в ночное время.

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 успешно выполнили тактические приемы поиска, обнаружения и слежения за подводными лодками, выполняющими плановые задачи боевой подготовки в море, с применением радиолокационных и гидроакустических средств противолодочного обнаружения.

Во время выполнения летных смен каждый экипаж Ил-38 получил практический опыт захода на цель, а также тактического применения бомбового вооружения.

Также лётчики отработали навыки техники пилотирования на различных высотах, молодые пилоты осваивали особенности навигации в условиях высоких широт Арктики.

Общий налет экипажей составил более 18 часов.

Проведению летной смены предшествовала тщательная подготовка авиационной техники и взлетно-посадочной полосы.

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