24.03.2020 (13:28)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили бронетехнику условного противника в Ленинградской области

С артиллерийскими подразделениями общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках полевого выхода проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем на полигоне Луга в Ленинградской области.

Батареи 120-мм минометов «Нона-Б» поразили более 70 мишеней, имитирующих танки, бронетранспортеры, бронированные укрепления и живую силу противника. Расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях от 3 до 5 км. Помощь артиллеристам в определении координат объектов оказали операторы комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и наземные группы разведки.

Также военнослужащие выполнили нормативы по занятию огневых позиций и развертыванию артиллерийских орудий, организации системы огня и введению корректировок в исходные установки для стрельбы в соответствии с погодными условиями и характером действий условного противника.

В тренировке принимали участие более 300 военнослужащих соединения было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

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