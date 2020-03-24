Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.03.2020 (13:28)

Артиллеристы общевойсковой армии ЗВО уничтожили бронетехнику условного противника в Ленинградской области

С артиллерийскими подразделениями общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках полевого выхода проведена тренировка по стрельбе и управлению огнем на полигоне Луга в Ленинградской области.

Батареи 120-мм минометов «Нона-Б» поразили более 70 мишеней, имитирующих танки, бронетранспортеры, бронированные укрепления и живую силу противника. Расчёты 152-мм самоходных гаубиц «Акация» нанесли огневое поражение по целям, расположенным на дальностях от 3 до 5 км. Помощь артиллеристам в определении координат объектов оказали операторы комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и наземные группы разведки.

Также военнослужащие выполнили нормативы по занятию огневых позиций и развертыванию артиллерийских орудий, организации системы огня и введению корректировок в исходные установки для стрельбы в соответствии с погодными условиями и характером действий условного противника.

В тренировке принимали участие более 300 военнослужащих соединения было задействовано свыше 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Ракетный комплекс «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО впервые покажут на параде Победы в Воронеже
Участники окружного этапа конкурса «Суворовский натиск» выявили лучших на спортивном этапе
Расчеты ЗРК «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр
Военнослужащие ЮВО в Абхазии провели стрельбы на новейшем стрельбищном комплексе ПСО-Р

Метки:
Артиллерия , Западный военный округ , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false