24.03.2020 (13:21)

Штурманской службе Военно-воздушных сил исполнилось 104 года



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Штурманской службе Военно-воздушных сил исполнилось 104 года

Сегодня исполнилось 104 года с момента создания штурманской службы Военно-воздушных сил.

Штурманское обеспечение полетов представляет собой комплекс мероприятий, проводимых в целях достижения высокой точности, надежности, безопасности навигации и эффективности боевого применения, успешного решения задач боевой подготовки и безопасности полетов в штурманском отношении.

«Особенностью штурманского обеспечения полетов самолетов дальней авиации является обеспечение многочисленных полетов в воздушном пространстве над акваториями морей и океанов, а также в северных широтах. Данные полеты – одни из наиболее сложных. Обуславливаются они тем, что, например, в северных широтах неустойчивые метеорологические условия, отсутствуют радиотехнические средства. Из-за отсутствия характерных визуальных и радиолокационных ориентиров над акваторией мирового океана ухудшается располагаемая точность навигации, что требует от штурманов дополнительного опыта и навыков выполнения полетов с ограниченным использованием средств навигации» – подчеркнул главный штурман дальней авиации полковник Андрей Тетерев.

В настоящий момент авиационные штурманы проходят службу в составе экипажей самолетов и вертолетов на офицерских должностях во всех родах авиации. В том числе на самолетах дальней авиации Ту-160, Ту-95МС Ту-22М3, военно-транспортной авиации Ан-124, Ил-76, Ан-12, , Ан-26, Ан-72, Ан-148, А-50, Ту-214, оперативно-тактической авиации Су-34, Су-24М, МиГ-31БМ, Су-30СМ, морской авиации Ту-142, Ил-38, вертолетах Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, Ми-8, Ми-26 и других типах воздушных судов.

Штурманские кадры готовит Челябинский филиал Военно-воздушной академии им.Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина, являясь продолжателем традиций Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов. На двух факультетах готовятся как штурманы летной профессии, так и офицеры боевого управления авиацией. Летно-штурманская подготовка курсантов в Челябинском филиале Военно-воздушной академии осуществляется на учебно-штурманских самолетах Ту-134Ш и Ан-26Ш, специально предназначенных для практической отработки различных способов воздушной навигации и бомбометания.

Справочно:

История создания штурманской службы ВВС берет свое начало с приобретения первого боевого опыта применения авиации в Первой мировой войне. С появлением задач воздушной разведки и применения с аэропланов оружия назрела необходимость наличия в экипаже летчика-наблюдателя или аэронавигатора.

В ходе Первой мировой войны по мере совершенствования организационной структуры военной авиации начали создаваться специальные службы: аэронавигационная, метеорологическая, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная, инженерно-техническая и др.

Приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего генералом от инфантерии Алексеевым Михаилом Васильевичем № 325 от 24 марта 1916 года была создана Центральная аэронавигационная станция (ЦАНС). Эта дата приказом главнокомандующего ВВС № 370 от 2 августа 2000 г. утверждена как дата создания штурманской службы Военно-воздушных сил России.

Главной задачей ЦАНС являлось проведение аэрологических наблюдений, заготовка, проверка и установка на самолетах точных приборов». Кроме того на нее возлагалось изучение вопросов аэронавигации, выработка методики их решения в различных условиях, а также разработка нового приборного оборудования. Помимо ЦАНС в аэронавигационную службу входили созданные опорные и походные аэронавигационные станции, которые устанавливали на самолетах новое оборудование для навигации и снабжали экипажи аэронавигационными картами.

Героические перелеты со штурманами на борту, выполненные в конце 20-х, середине 30-х годов в сложных условиях, несомненно, способствовали росту авторитета штурманов и признанию их важности в летном деле.

С назначением 28 февраля 1933 г. Бориса Васильевича Стерлигова на должность Флаг-штурмана ВВС, были учреждены должности флаг-штурманов и в округах. Таким образом, в строевых частях появилась штурманская служба, по своей структуре близкая ее современному пониманию и предназначению.

Штурманская служба с первых дней Великой Отечественной войны занималась вопросами повышения качества боевого применения авиации. Уже в ночь на 8 августа 1941 года, экипажи авиации Балтийского флота нанесли по Берлину первый бомбовый удар. Всего до 5 сентября было выполнено 10 налетов на Берлин, сброшено 311 бомб разного калибра.

Штурманской службой была разработана аэронавигация воздушной трассы из США в СССР через Аляску, Дальний Восток, Сибирь для переброски американских самолетов по лендлизу.

За годы войны, а также в предшествующих ей боевых действиях и конфликтах 243 штурмана были удостоены званий Героев Советского Союза, а Василий Васильевич Сенько, этой высшей награды Родины был удостоен дважды.

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