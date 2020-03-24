24.03.2020 (12:27)

Подразделения РЭБ сорвали навигацию ударных беспилотников условного противника в небе над Сибирью

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области, сорвали навигацию и управление ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника во время учений.

При выполнении учебно-боевых задач специалистами РЭБ в радиусе 40 км были вскрыты сигналы управления беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) условного противника. Командованием было принято решение на применение современных станций помех комплексов «Борисоглебск-2» и «Житель», которые блокировали навигацию и вывели из строя БпЛА неприятеля. Кроме этого, специалисты РЭБ осуществили радиоэлектронное подавление пунктов управления и узлов связи условного врага. Кроме этого, военнослужащие отработали отражение деверсионно-разведывательной группы условного противника устроивших засаду на маршруте выдвижения колонны военной техники.

Учения подразделений РЭБ проходят на полигоне Юргинский, в них задействовано свыше 500 военнослужащих и более 30 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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