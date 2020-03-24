24.03.2020 (12:33)

С зенитным ракетным полком Черноморского флота проводится учение по обороне важных объектов флота от авиации противника

Подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполняют задачи полевого выхода в районах интенсивных полётов морской авиации ЧФ.

Мероприятия боевой подготовки проводятся в районе аэродромов морской авиации флота Саки и Кача.

Военнослужащие выполняют комплексы учебно-боевых задач, в числе которых маршевая подготовка, сдача нормативов по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развёртыванию и занятию огневых позиций, подготовке к открытию огня, а также отработка действий по разведке целей, управлению огнём и совершению манёвра.

Основной целью учения является отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры флота от средств воздушного нападения противника с выполнением электронных пусков.

Для тренировок боевых расчетов ежедневно привлекаются фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26, Бе-12 и вертолёты морской авиации и про ЧФ.

К полевому выходу привлечены порядка 400 военнослужащих, задействоано около 50 единиц вооружения и военной техники.

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