24.03.2020 (12:27)

Ракетный комплекс «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО впервые покажут на параде Победы в Воронеже

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» общевойсковой армии Западного военного округа впервые покажут в Воронеже 9 мая на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Воронежцы смогут увидеть комплекс в составе 7 боевых машин. Ракетный комплекс был доставлен по железной дороге из Курской области на аэродром Балтимор в Воронежской области для проведения тренировок в составе сводной механизированной колонны.

Всего в военном параде в Воронеже будет задействовано свыше 110 единиц вооружения и военной техники, в их числе РСЗО «Торнадо-Г», самоходные гаубицы «Мста-СМ2», единственный в Вооружённых Силах РФ комплекс РЭБ «Палантин-К», танки Т-72Б3, модернизированные бронетранспортеры БТР-82А и другая техника войск связи, артиллерии и ПВО.

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