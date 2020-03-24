24.03.2020 (12:17)

Юнармейцы Хабаровского края принимают активное участие в проекте Минобороны России «Дорога памяти»

В рамках реализации проекта Минобороны России «Дорога памяти» приуроченного к празднованию 75-летия Великой Победы юнармейцы Хабаровского края принимают активное участие по сбору фотографий, фронтовых писем и других материалов об участниках Великой Отечественной войны.

Ребята ведут работы по поиску сведений о фронтовиках и тружениках тыла, различных документов и писем с фронта, беседуют с участниками войны, посещают архивы и библиотеки.

Найденные письма бережно сканируются на пунктах сбора и загрузки данных, оригиналы возвращаются владельцам. Все собранные материалы передаются в Центральный музей Вооруженных Сил, где после анализа войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

В Хабаровском крае действует 45 пунктов сбора и 27 пунктов загрузки сведений и фотографий участников Великой Отечественной войны. Из них 5 пунктов загрузки расположены в военных комиссариатах и 22 в муниципальных учреждениях, 14 пунктов сбора сведений о фронтовиках работают при военных комиссариатах и 31 пункт в муниципальных учреждениях. На этих точках любой желающий может предоставить информацию о своих родственниках и загрузить её в банк данных. Всего на сегодняшний день в Хабаровском крае собрано и загружено более 82 тысяч материалов из них 4120 с фотографиями.

Напомним, что всероссийская акция «Дорога памяти» стартовавшая в начале текущего года, проводится в целях увековечивания памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны, а также в рамках реализации мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи.

Своё продолжение «Дорога памяти» найдёт в виде крупнейшего военно-исторического памятника с именами и портретами героев Великой отечественной войны, который будет возведен на территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

«Сохраним родные лица Победы!!!» – это девиз акции по сбору фотографий.

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