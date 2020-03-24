24.03.2020 (12:09)

Участники окружного этапа конкурса «Суворовский натиск» выявили лучших на спортивном этапе

На полигоне Борзя Новая Забайкальского края, в ходе окружного этапа конкурса «Суворовский натиск», лучшие экипажи БМП Восточного военного округа соревновались в спортивных дисциплинах, а также в умении стрелять из штатного оружия.

Командам мотострелковых подразделений из Бурятии, Забайкалья, Амурской области, Приморья, морякам-пехотинцам Тихоокеанского флота предстояло выполнить марш-бросок в полном снаряжении, преодолеть полосу препятствий, и ряд контрольных упражнений по огневой подготовке из стрелкового оружия и гранатометов. Состязания прошли на спортивных площадках и войсковом стрельбище.

В нелегкой борьбе лучшими стали мотострелки из Бурятии. Почетное второе место за командой из Забайкальского края. Третий результат за военнослужащими из Амурского общевойскового объединения.

Впереди у подразделений решающий этап эстафет, на котором будут выявлены победители и призеры окружного этапа Восточного военного округа.

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