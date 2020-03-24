24.03.2020 (11:40)

Беспилотники «Орлан-10» широко применяются на полевых выходах и учениях общевойсковой армии ВВО в Бурятии

В ходе проведения занятий по боевой подготовке и учений с подразделениями общевойскового объединения ВВО, расположенного в Бурятии, активно применяются беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

БпЛА, оснащенные видеокамерами с углом обзора 360 градусов, производят полеты на высотах до 500 метров, в ходе совершения маршей экипажами танков и БМП, при проведении боевых стрельб, в районах погрузки техники на железнодорожные платформы, а также занятий по тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке.

Во время занятий при помощи полученных данных с БпЛА проводится анализ действий подразделений, вносятся поправки, корректирование в применяемых военнослужащими тактических приемах, что позволяет командирам различных уровней оперативно реагировать на процесс обучения личного состава и сократить время на оценку качества выполнения упражнений подразделениями и, тем самым, повысить качество проведения занятий.

В рамках батальонных тактических учений на полигоне Бурдуны военнослужащие с применением комплексов с БпЛА отработали задачи по ведению фото- и видеосъемки огневых позиций и объектов условного противника при плохой видимости, сильном ветре до 10 м/с, в том числе и ночью с помощью специальных камер установленных на БпЛА.

Полеты выполнялись на максимальных высотах – до 2 км. Полученная информация о местоположении войск и объектов «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Также специалисты отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в горно-лесистой местности.

Основной целью работы расчетов комплексов с БпЛА является уменьшение временных показателей передачи данных после обнаружения условного противника.

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