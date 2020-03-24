24.03.2020 (11:25)

Военные полицейские ВС РФ провели специальный сбор на территории Южного военного округа

В Южном военном округе (ЮВО) в Северной Осетии на базе Учебного центра военной полиции завершился специальный сбор с начальниками отделений гарнизонной службы военных комендатур гарнизонов ВС РФ.

В сборе, который проводился впервые, приняло участие 105 военнослужащих военной полиции.

Начальники отделений гарнизонной службы военных комендатур провели тренировки по отработке практических действий при задержании «нарушителей» без применения стрелкового вооружения, в ситуациях, моделирующих агрессивное поведение задерживаемых лиц с практическим применением оружия нелетального действия, недавно поступившего на вооружение подразделений военной полиции. Военные полицейские с использованием специального бесствольного комплекса «Оса» поразили мишени, имитирующие условных террористов.

Также начальникам военных комендатур были доведены единые требования проведения в гарнизонах памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конце сбора лучшие начальники отделений гарнизонной службы военных комендатур были награждены ведомственными знаками отличия Минобороны России.

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