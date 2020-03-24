24.03.2020 (11:06)

Спецназ ЮВО приступил к ночной воздушно-десантной подготовке на Юге России с использованием новейшего комплекса разведки «Стрелец»

Подразделения спецназа Южного военного округа (ЮВО) приступили к выполнению ночных прыжков с парашютом в составе разведывательных групп с использованием комплекса разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».

В ходе выполнения упражнений воздушно-десантной подготовки военнослужащие отработают десантирование из вертолетов Ми-8 АМТШ «Терминатор», а также ориентирование на местности и совершение марш-бросков на расстояния свыше 20 км.

Всего в рамках занятий по десантной подготовке в подразделениях спецназа будет проведено свыше 5,5 тыс. прыжков на парашютных системах Д-10 и специальных парашютах «Арбалет» и «Арбалет-2», что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 10%.

Прежде чем совершить прыжки с парашютом, бойцы спецназа прошли курс подготовки на воздушно-десантном комплексе, в ходе которого были отработаны все возможные действия парашютиста в воздухе, а также при приземлении на различные препятствия.

Также с военнослужащими будут проведены занятия по загрузке на борт вертолета вооружения, военной техники и грузов военного назначения, креплению снаряжения при десантировании в полной экипировке на различные площадки.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице