24.03.2020 (10:59)

Снайперы ЮВО проходят курс спецподготовки в горах Абхазии

Снайперы российской военной базы в Абхазии в рамках проведения тактических полевых занятий учатся поражать цели из современных винтовок снайперских специальных (ВСС) «Винторез».

В ходе мероприятий на горно-лесистом полигоне Цабал военнослужащие боевыми парами отрабатывают практические навыки стрельбы, синхронный выстрел по групповым мишеням (манекен) на дальностях до 500 м. Основная задача – ликвидировать условного противника в бронежилете и при этом остаться незамеченными.

Ранее на занятиях снайперов базы обучили навыкам длительного пребывания на наблюдательной позиции в ожидании противника в неподвижном состоянии, осуществлять разведку целей и определять расстояния до них с применением различных современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносные лазерные приборы разведки ЛПР-3.

Всего в полевой учебе принимают участие около 100 военнослужащих соединения, задействовано до 200 единиц стрелкового оружия – снайперские винтовки СВД, СВ-98 и другое вооружение.

ВСС «Винторез» оснащена дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной (бесшумной и беспламенной) стрельбы.

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