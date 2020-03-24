24.03.2020 (10:56)

Расчеты ЗРК «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые пуски ракет на полигоне Капустин Яр

Расчеты новейших зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) завершили обучение и провели практические пуски на полигоне в Астраханской области.

Зенитчики провели пуски из ЗРК «Бук М3» по высотным скоростным целям, имитирующим налет оперативно-тактической авиации противника. Всего было поражено около 10 целей.

Для создания мишенной обстановки применялись высотные скоростные цели-ракеты типа «Саман», выпущенные на удалении свыше 100 км. Боевые стрельбы прошли в штатном режиме, были проверены все системы комплексов на работоспособность в условиях применения на разных высотах от низколетящих до высотных (до 16 тыс. метров), с разными типами целей в условиях подавления средств РЛС.

После проведения практических пусков личный состав и военная техника комбинированным способом совершит марш в пункт постоянной дислокации в Северной Осетии. Всего военный эшелон пройдет по железной дороге около 1 тыс. километров.

Справочно:

Высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» предназначен для уничтожения летательных аппаратов всех типов во всех диапазонах их практического применения, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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