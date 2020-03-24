24.03.2020 (10:15)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в Дагестане отработали высадку тактического воздушного десанта

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии при поддержке армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО в рамках командно-штабного учения отработали высадку тактического воздушного десанта в районе населённого пункта Коркмаскала в Дагестане.

Группы морской пехоты десантировались из вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с задачей захватить выгодный рубеж, провести инженерную разведку и удержать его до подхода основных сил.

Одновременно по замыслу командно-штабного учения в качестве основных сил тактического десанта выступили подразделения морской пехоты, выполняющие плановые прыжки с парашютом и обозначающие наступательные действия штурмовых подразделений в бою.

Всего в розыгрыше практических действий КШУ приняло участие около 300 военнослужащих, было задействовано порядка 10 вертолетов армейской авиации, около 50 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А.

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