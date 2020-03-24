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24.03.2020 (10:41)

Морпехи Каспийской флотилии приступили к воздушно-десантной подготовке в Дагестане

В Дагестане военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии (КФл), призванные осенью 2019 года, приступили к совершению прыжков с парашютом в рамках комплексных занятий по воздушно-десантной подготовке (ВДП).

Морские пехотинцы совершают прыжки из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» с применением современной парашютной системы
Д-10. Данные парашютные системы позволяют безопасно и быстро приземлиться, оставаясь незамеченным для противника.

Выполнив стандартные элементы ВДП, военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательно-десантных подразделений после приземления выполнили нормативы по сбору в назначенных точках и совершили марш-бросок на расстояние 10 км в полном боевом снаряжении.

Перед десантированием все военнослужащие прошли предпрыжковую подготовку на тренажерах воздушно-десантного комплекса, где отработали весь комплекс действий парашютиста в воздухе с момента отделения от летательного аппарата до приземления на различные виды поверхностей, в том числе лес, воду, а также здания и сооружения.

Всего к занятиям по ВДП привлечено около 300 военнослужащих полка морской пехоты Каспийской флотилии. В течение двух недель личный состав выполнит порядка 1,5 тыс. парашютных прыжков.

Каждый морской пехотинец, в зависимости от специальности, совершит не менее 6 прыжков с парашютом с высот от 600 до 800 м в дневное и ночное время суток в полном боевом снаряжении с оружием.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Морская пехота
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