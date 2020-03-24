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24.03.2020 (10:35)

Военнослужащие армейского корпуса на Сахалине посетили ветерана Великой Отечественной войны

В преддверии празднования 75-тилетия Победы представители военного комиссариата и армейского корпуса ВВО, дислоцированного на острове Сахалин, посетили ветерана Великой Отечественной войны, блокадника Ленинграда Василия Билык.

В ходе беседы Василий Билык рассказал свой боевой путь, поделился воспоминаниями, как германские войска группы армий «Север» захватили город Шлиссельбург (Петрокрепость) и как с этого момента началась почти 900-дневная блокада города Ленинград. Рассказывал о пережитом, о тех драматических моментах, когда никто не знал, что будет завтра и настанет ли оно вообще. Воспоминания ветерана о том страшном и голодном времени по-прежнему свежи в его памяти.

В теплой и дружеской обстановке ветерана поздравили с наступающим праздником, пожелали крепкого здоровья, долгих лет жизни, вручили цветы и подарки.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Восточный военный округ , Ветераны
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