24.03.2020 (10:29)

Преподаватели и воспитатели Ульяновского гвардейского суворовского военного училища поздравили ветерана-десантника с наступающим Днем Победы

Воспитатели и преподаватели Ульяновского гвардейского суворовского военного училища посетили ветерана-десантника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Алексея Никитина и поздравили с наступающим Днем Великой Победы.

В ходе встречи Алексей Павлович рассказал о событиях тех дней, знаменитой Свирско-Петрозаводской операции 1944 года, участником которой он непосредственно был, а также о своем боевом пути в составе 300-го гвардейского стрелкового полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии 37-го гвардейского стрелкового корпуса, сформированного на базе 13-й гвардейской воздушно-десантной бригады, о земляках-ульяновцах, воевавших вместе с ним.

Гости с неподдельным интересом слушали рассказ ветерана, а по окончании встречи поблагодарили за незабываемые воспоминания и подарили Алексею Павловичу памятные подарки.

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