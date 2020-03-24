24.03.2020 (10:18)

Военнослужащие ЮВО в Абхазии провели стрельбы на новейшем стрельбищном комплексе ПСО-Р

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Республике Абхазия, провели стрельбы из стрелкового оружия с применением современных комплексов радиоуправляемого полевого стрельбищного оборудования ПСО-Р.

Современное стрельбищное оборудование на полевых стрелковых комплексах в Гудауте и горном полигоне Цабал оснащено компьютерами и радиопередающими устройствами, которые позволяют быстро определять результаты стрельбы и в короткие сроки обучать максимальное количество военнослужащих.

В ходе стрельб цели автоматически опускаются и поднимаются, результаты выводятся на монитор. Руководители занятий с рабочих мест моделируют тактические эпизоды, корректируют действия военнослужащих на рубежах открытия огня.

Комплекс стрельбищного оборудования позволяет создавать мишенную обстановку из 40 мишеней на радиоуправляемых подъемниках по фронту до 500 м и в глубину до 1500 м.

С начала учебного года более 3000 военнослужащих военной базы с использованием различного вооружения, в том числе автоматов АК-74М и снайперских винтовок СВ-98, выполнили нормативы учебных, контрольных и боевых стрельб.

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