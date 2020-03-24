24.03.2020 (10:09)
Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку
На полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие Минобороны Армении в ходе командно-штабной тренировки отработали совместное применение межвидовых войсковых группировок.
В течение недели командный состав объединенной группировки войск выполнял комплексные задачи по управлению действиями подчиненных сил на оперативном направлении, организации взаимодействия между подразделениями двух стран при отражении атак условного противника.
В командно-штабной тренировке принимали участие около 1000 военнослужащих ЮВО и было задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.
Новости по теме:
Транспортные самолеты ВКС России с военными специалистами и оборудованием продолжают прибывать в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
В Тагильском соединения РВСН завершен отборочный этап состязаний на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом
В Италию вылетели тринадцатый и четырнадцатый самолеты Минобороны России для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
Метки:
Авиация , Армейская авиация , Южный военный округ , Международная деятельность , Армения , Беспилотные летательные аппараты