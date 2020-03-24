24.03.2020 (10:09)

Военнослужащие России и Армении провели совместную командно-штабную тренировку

На полигонах Камхуд и Алагяз военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) и военнослужащие Минобороны Армении в ходе командно-штабной тренировки отработали совместное применение межвидовых войсковых группировок.

В течение недели командный состав объединенной группировки войск выполнял комплексные задачи по управлению действиями подчиненных сил на оперативном направлении, организации взаимодействия между подразделениями двух стран при отражении атак условного противника.

В командно-штабной тренировке принимали участие около 1000 военнослужащих ЮВО и было задействовано более 200 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.

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