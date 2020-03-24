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24.03.2020 (10:04)

В Астраханской области ракетчики ЮВО поразили условную цель на дальности более 200 км

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области военнослужащие ракетного соединения Южного военного округа выполнили электронный пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Пуск ракеты осуществлен на дальность более 200 км по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на «отлично».

Проведение учебного пуска является этапом подготовки к реальному пуску ракеты, в рамках лагерного сбора подразделений ракетных войск и артиллерии ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Южный военный округ , Полигон
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