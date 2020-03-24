24.03.2020 (09:59)

В Армении водители ЮВО получили допуск к управлению транспортными средствами в горной местности

Военнослужащие из числа водителей российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, на автодроме полигона Камхуд прошли аттестацию для допуска к управлению транспортными средствами в горной местности.

В ходе зачетных упражнений военнослужащие в одиночном порядке и в составе колонн выполнили более 50 нормативов. Каждый военнослужащий-водитель транспортного средства сдал контрольные зачеты по технике вождения и требованиям безопасности.

Также водители соединения совершили 30, 50, 100 и 300 км марши по пересеченной местности, населенным пунктам и автотрассам федерального значения Армении в дневное и ночное время суток.

В зачетных практических занятиях принимало участие более 500 военнослужащих ЮВО, было задействовано около 50 единиц автомобильных транспортных средств КамАЗ, КРАЗ, Урал и УАЗ.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице