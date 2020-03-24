24.03.2020 (09:52)

Двухстороннее батальонное тактическое учение мотострелков ВВО стартовало в Забайкалье

На полигоне общевойсковой армии Восточного военного округа стартовало двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) с подразделениями мотострелковых соединений.

В мероприятии примут участие более 1000 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Акация», реактивные системы залпового огня «Град», техника связи пятого поколения, вертолёты Ка-52, а также современные комплексы беспилотной авиации «Орлан-10» и «Элерон-3». С помощью беспилотников уже проведена разведка маршрутов условного противника, а также передача координат на пункт управления и корректировка огня артиллерии по наземным целям и укреплениям противника.

Мотострелки поочередно отработают задачи ведения наступления, обороны и перехода в контратаку, а также разведывательно-ударные действия во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией. Огневое поражение целей нанесли экипажи танков Т-72Б3, БМП-2, 152-мм самоходных гаубиц и расчеты гранатометчиков.

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной использовано значительное число взрывчатых средств, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Этапы учения пройдут на полигоне Цугол, как в дневное, так и в ночное время.

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