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24.03.2020 (09:42)

В Иваново стартовал отборочный этап конкурса Воздушно-десантных войск «Воин мира»

В Иваново на базе гвардейского воздушно-десантного соединения стартовал этап Воздушно-десантных войск конкурса «Воин мира», являющийся отборочным этапом конкурса в рамках Армейских международных игр.

В течение недели более 60 военнослужащих, 10 из которых – военнослужащие-женщины, представят свои соединения и воинские части в конкурсе, включающем пять этапов.

На этапе «Атлет» военнослужащим необходимо показать свою высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метать ручные осколочные гранаты на дальность и точность.

Этап «Профессионал» является одним из самых сложных, на нём конкурсантам придётся показать всю свою выносливость и волю к победе, пройдя при этом полосу препятствий, на которой их будет ждать преодоление рва, разрушенной лестницы, стены и выполнение норматива по неполной разборке и сборке оружия.

На этапе «Снайпер» военнослужащие будут соревноваться в стрельбе из автомата АК-74М с различных положений и выполнения нормативов по огневой подготовке.

Этап «Кавалер (Сударыня)» раскрывает творческие таланты участников конкурса, каждый из них сможет лично исполнить творческий номер, в частности  песню, танец,  прочитать стихотворение на патриотическую тему.

Завершится конкурс проведением финального этапа «Эрудит», где военнослужащие продемонстрируют свои знания в военной истории.

Накануне состоялось торжественное открытие конкурса и первый этап соревнований - «Эрудит». В нём оценивались индивидуальные знания каждого участника. Военнослужащим соединений и воинских частей необходимо было ответить на 42 вопроса за 30 минут на тему «Военная история Отечества и международное право».

Лучше всех с заданием справились представители гвардейской бригады управления (Воздушно-десантных войск) из подмосковных Медвежьих Озёр.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
АрМИ , Воин мира , Воздушно-десантные войска
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