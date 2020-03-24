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24.03.2020 (08:40)

Плавучая мастерская ПМ-56 Черноморского флота совершает переход в Средиземное море

В соответствии с плановой ротацией сил плавучая мастерская Черноморского флота «ПМ-56» совершает переход из Севастополя в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в этом регионе.

В настоящее время судно обеспечения выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки, экипаж плавмастерской будет обеспечивать поддержания технической готовности кораблей и судов российского Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Средиземном море.

В дальней морской зоне плавучая мастерская Черноморского флота сменит на основе плановой ротации однотипное судно Балтийского флота ПМ-82.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Корабли
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