24.03.2020 (08:40)
Плавучая мастерская ПМ-56 Черноморского флота совершает переход в Средиземное море
В соответствии с плановой ротацией сил плавучая мастерская Черноморского флота «ПМ-56» совершает переход из Севастополя в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота в этом регионе.
В настоящее время судно обеспечения выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.
В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки, экипаж плавмастерской будет обеспечивать поддержания технической готовности кораблей и судов российского Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Средиземном море.
В дальней морской зоне плавучая мастерская Черноморского флота сменит на основе плановой ротации однотипное судно Балтийского флота ПМ-82.
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