24.03.2020 (08:02)

В Амурское объединение ВВО поступила первая партия новейших командно-штабных машин на базе автомобиля «Тигр»

В соединение связи Восточного военного округа, дислоцированное в Амурской области, поступила первая партия новейших командно - штабных машин П-230Т на базе автомобиля повышенной проходимости «Тигр».

Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием, позволяющим проводить видеоконференцсвязь, телефонную связь и электронную переписку не только на месте, но и в движении.

Важным фактором, при использовании поступившей машины, является возможность обеспечения режима защищенной связи от средств радиоэлектронной борьбы и помех, при осуществлении различных режимов связи.

Автоматизированные рабочие места в машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений – оперативно передавать в вышестоящие штабы сведения об изменении обстановки.

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