24.03.2020 (07:01)

Пусками ракет «воздух-воздух» уничтожили самолеты условного «противника» истребители ВВО в Забайкалье

В Забайкалье, в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов, экипажи истребителей Су-30СМ авиационной части Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкалье, выполнили пуски ракет «воздух-воздух».

При выполнении летно-тактических заданий летчики Су-30СМ в составе звеньев, пар и одиночно выполнили задачи по поиску и обнаружению самолетов условного противника, элементы ведения воздушного боя, ухода от средств поражения условного противника и уничтожению целей на малых и средних высотах. В ходе учений летчики выполнили более десятка вылетов. Стрельба велась по специальным тепловым целям.

Кроме того, летный состав отработал различные виды наступательных и оборонительных маневров на различных высотах с выполнением фигур сложного пилотажа для ухода из-под удара и проведения воздушной атаки на самолеты «противника».

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