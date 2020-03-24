24.03.2020 (06:53)

Женщины-военнослужащие армии ВВС и ПВО Восточного военного округа примут участие в параде Победы

В Хабаровске около 100 женщин- военнослужащих армии ВВС и ПВО ВВО примут участие в торжественном параде на Дальнем Востоке, приуроченном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На данный момент с женщинами- военнослужащими объединения ВВС и ПВО ВВО, участвующими в парадном расчёте 9 мая, проводятся плановые тренировки, на которых они учатся не просто маршировать на плацу, но и слаженно и быстро передвигаться, оттачивая элементы строевой подготовки.

Особое внимание в ходе тренировок уделяется выполнению поворотов в движении, сохранению равнения в строю и темпа движения при выполнении строевых приёмов.

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