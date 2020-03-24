24.03.2020 (04:48)

На Камчатке проходит двустороннее тактическое учение морской пехоты ТОФ с этапом боевой стрельбы

Двухстороннее батальонное тактическое учение (БТУ) соединения морской пехоты Тихоокеанского флота с этапом боевой стрельбы началось на тактическом поле «Мокрые пески» на Камчатке.

В ходе БТУ морские пехотинцы отрабатывают задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника на побережье, нанесению одновременных ударов по обороняющимся силам артиллерией и пехотой, а также создание опорных пунктов обороны отвоеванного участка берега.

К учениям привлекаются батальон морской пехоты, десантно-штурмовой батальон, артиллерийские и инженерные подразделения соединения морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС).

Для поддержки действий морпехов в учении задействованы транспортно-боевые вертолеты Ка-29, недавно поступившие на вооружение смешанного авиаполка ОКВС.

Всего в учении принимают участие около тысячи военнослужащих, более 150 единиц боевой и специальной техники, в том числе специальная техника материально-технического обеспечения.

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