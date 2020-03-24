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24.03.2020 (01:30)

Транспортные самолеты ВКС России с военными специалистами и оборудованием продолжают прибывать в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Транспортные самолеты Ил-76 ВКС России с военными специалистами и оборудованием продолжают прибывать в Итальянскую Республику для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Очередные, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый по счету самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре» (30 километров юго-западнее города Рим, Италия).

Как сообщалось ранее военно-транспортная авиация ВКС России уже доставила около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с эпидемией.

Российские самолеты Ил-76 осуществляют доставку военных специалистов, техники и имущества на авиабазу ВВС Италии «Пратика-ди-Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее г. Рим (Италия), для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Войска РХБ защиты , Военно-транспортная авиация , Международная деятельность , Медицина , ВКС
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