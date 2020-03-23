Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.03.2020 (22:22)

В Тагильском соединения РВСН завершен отборочный этап состязаний на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом

В Тагильском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершен отборочный этап конкурса на лучший расчет управления комплексом с беспилотным летательным аппаратом (БЛА).

В соревнованиях в масштабе ракетной армии принимали участие 10 расчетов из подразделений охраны и разведки, на вооружении которых находятся БЛА «Элерон-3».

В ходе конкурса были оценены навыки военнослужащих по ведению воздушной разведки местности с целью обнаружения условных групп диверсантов и замаскированных наземных целей.

Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса — на лучший расчет управления комплексом с БЛА в масштабе РВСН.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военные психологи соединений и воинских частей РВСН продолжают психологическое сопровождение военнослужащих
В Йошкар-Олинском соединении РВСН определят лучшего военного повара и пекаря
Топографические подразделения РВСН соревнуются в конкурсе «Надежный ориентир»
В Оренбургском ракетном объединении завершился отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира»

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false