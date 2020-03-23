23.03.2020 (23:02)
В Тагильском соединения РВСН завершен отборочный этап состязаний на лучший расчет комплекса с беспилотным летательным аппаратом
В Тагильском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершен отборочный этап конкурса на лучший расчет управления комплексом с беспилотным летательным аппаратом (БЛА).
В соревнованиях в масштабе ракетной армии принимали участие 10 расчетов из подразделений охраны и разведки, на вооружении которых находятся БЛА «Элерон-3».
В ходе конкурса были оценены навыки военнослужащих по ведению воздушной разведки местности с целью обнаружения условных групп диверсантов и замаскированных наземных целей.
Победители соревнований примут участие в следующем этапе конкурса — на лучший расчет управления комплексом с БЛА в масштабе РВСН.
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