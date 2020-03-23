23.03.2020 (21:20)

Черноморский флот осуществляет слежение за действиями фрегатов ВМС Италии и Канады, зашедших сегодня в акваторию Черного моря

Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями фрегата УРО «Вирджинио Фазан» Военно-морских сил Италии и фрегата «Фредериктон» ВМС Канады, зашедших в 13 часов 23 марта 2020 года в акваторию Черного моря.

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