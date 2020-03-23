23.03.2020 (19:43)

Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» привнесена в Собор Лейб-гвардии Измайловского полка

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония привнесения главной иконы Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» в Собор святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка.

Она была перевезена из Никольского морского собора, где находилась с 18 марта. В собор икону внесли военнослужащие роты почётного караула. Священнослужители провели богослужение и рассказали присутствовавшим военнослужащим об иконе, её создании и работе по строительству Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, где икона будет находится постоянно, когда прибудет в Подмосковье.

В Собор святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка поклонится иконе прибыли верующие военнослужащие, в том числе начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон и другие офицеры штаба. Икона пробудет в соборе до 27 марта, а затем будет привнесена в Николо-Богоявленский морской собор.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Военно-патриотическом парке «Патриот».

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