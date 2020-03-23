23.03.2020 (19:20)

Новосибирское высшее военное командное училище внедряет в процесс обучения современные информационные технологии

Новосибирское высшее военное командное училище продолжает оснащаться новыми образцами вооружения, военной и специальной техники.

Учебное заведение регулярно получает новые танки, БМП, динамические тренажёры, современные технические средства разведки и боевую экипировку военнослужащего которые составляют основу учебно-материальной базы. В учебный процесс активно внедряется новейшие компьютерные программы и информационные технологии, модернизируются элементы информационно-образовательной среды.

Кроме того в училище изучаются не только российские образцы вооружения, но и современные иностранные образцы. Это позволяет сформировать у выпускника целостное понимание преимуществ российского оружия перед иностранными образцами, а также при необходимости эффективно применять его.

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