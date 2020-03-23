23.03.2020 (19:11)

Участники лыжного перехода Хабаровск – Москва прибыли в город Барабинск

Военнослужащие Восточного военного округа, принимающие участие в лыжном переходе Хабаровск - Москва в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прибыли в город Барабинск.

Участников лыжного перехода на монументе Славы торжественно встретили военный комиссар и представители администрации города, юнармейцы, ветераны Вооруженных Сил и местные жители Барабинска. Все присутствующие на торжественном мероприятии почтили память павших воинов в Великой Отечественной войне минутой молчания, после чего возложили цветы к Вечному огню у монумента Славы. В конце мероприятия спортсменам вручили памятные подарки.

В годы Великой Отечественной войны руководству паровозного депо Барабинска телеграфным указанием Государственного комитета обороны была поставлена задача создать бронепоезд, его решено было назвать «Сибиряк-барабинец». Созданная крепость на колесах, могла поражать живую силу, авиацию, танки, артиллерийские батареи, разрушать укрепления.

Уникальный переход от Хабаровска до Москвы под знаменем Победы стартовал 28 января. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа. Протяженность маршрута около 8,5 тыс. км. Путь участники перехода преодолевают на лыжах в сцепке за снегоходом и на квадроциклах. Маршрут проходит по территории 17 субъектов Российской Федерации. Прибытие военнослужащих в столицу ожидается 7 мая.

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