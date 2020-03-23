23.03.2020 (19:03)

Мобильные группы по оцифровке документов ветеранов ВОВ в Воронежской области посетят более 500 семей в рамках проекта «Дорога памяти»

Мобильные группы по оцифровке документов бригады связи общевойсковой армии Западного военного округа до 9 мая посетят еще более 100 семей ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны в рамках уникального проекта Министерством обороны Российской Федерации «Дорога памяти».

Мобильные военные группы наравне с сотрудниками военного комиссариата Воронежской области уже оцифровали фотографии, письма и документы свыше 100 ветеранов войны и более 300 тружеников тыла. Всего за время проведения акции оцифровано около 400 тысяч документов участников Великой Отечественной войны для размещения в мультимедийной галереи «Дорога памяти».

В числе тысяч документов по участникам войны военнослужащие бригады связи оцифровали фотографии живых тружеников тыла и ветерана Великой Отечественной войны Нины Васильевны и Василия Яковлевича Батоговых. Василий Яковлевич был призван в первые дни войны со школьной скамьи Украинской СР и прошел всю войну штурманом дальней авиации. Так за годы войны общий налет Василия Яковлевича составил более 10 оборотов вокруг земли.

Ежедневно базу данных оцифрованных документов фронтовиков пополняют свыше 150 человек и передают сведения о своих близких или родственниках, внесших вклад в Великую Отечественную войну. Памятные фотографии с фронта, письма родным и близким, биографические данные участников Великой Отечественной войны и перечни их наград - все эти документы находятся среди уже оцифрованных в Воронежском областном военкомате. Кроме того, областной комиссариат занимается обработкой собственного архива личных дел. Любой желающий гражданин Российской Федерации или ближнего зарубежья может обратиться в мобильные пункты приема информации, расположенные в отделениях почты, районных военных комиссариатах, многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Всего на территории области развернуто около 44 мобильных пунктов оцифровки.

Все собранные материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти» расположенной на территории Главного храма Вооруженных Сил России к знаменательной дате — 75-летию Великой Победы.

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