23.03.2020 (18:53)
В Италию вылетели тринадцатый и четырнадцатый самолеты Минобороны России для оказания помощи в борьбе с коронавирусом
В рамках операции по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре (30 километров юго-западнее г. Рим, Италия) для оказания Итальянской Республике помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией с аэродрома Чкаловский (Московская область) в Италию вылетели тринадцатый и четырнадцатый самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС с российскими военнослужащими и специальной техникой на борту.
После согласования с итальянской стороной районов выполнения профилактических и дезинфекционных мероприятий российские военные специалисты приступят к выполнению задач по предназначению.
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