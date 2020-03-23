23.03.2020 (18:20)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию.

В Дамаске Сергей Шойгу был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками.

Затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики.

Безопасность полёта самолета Министра обороны Российской Федерации в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

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