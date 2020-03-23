23.03.2020 (18:16)

Спецназ ЗВО провел учение на полигоне Тригуляй в Тамбовской области

Разведывательная группа соединения специального назначения Западного военного округа провели учение на военном полигоне в Тамбовской области.

Разведчики отработали учебные задачи по захвату «языка» и сопровождению «объекта» в тылу условного противника.

По легенде учений, группа высадилась в тыл противника, отыскала заранее подготовленный тайник с оружием и снаряжением и, действуя из засады, атаковали автомобильную колонну условного противника с секретными сведениями. После чего захватили гражданскую машину и отработали задачи по доставке и сопровождению «объекта».

Учениям предшествовали занятия и тренировки по отработке навыков владения огнестрельным оружием, работа с постановкой фугасов и мин, инженерных средств поражения и уничтожения «противника».

Всего к учениям и тактико-специальным занятиям было привлечено свыше 10 разведывательных групп, более 500 военнослужащих, а также свыше 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе и новейшие бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр» для быстрой доставки групп к месту проведения засадных действий и эвакуации из зоны риска.

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