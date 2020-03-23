23.03.2020 (18:14)

Артиллеристы ЦВО отработали действия в системе разведывательно-огневого комплекса на учении под Челябинском

Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллеристской бригады Центрального военного округа (ЦВО), действуя в системе разведывательно-огневого комплекса, уничтожили заглубленные командные пункты условного противника в ходе учения на полигоне в Челябинской области.

В рамках отработки практической фазы учений расчеты реактивных систем «Ураган» действовали совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» в составе разведывательно-огневого комплекса (РОК), который разработан на основе опыта современных вооруженных конфликтов и включает в себя средства разведки, управления и огневого поражения.

В ходе учения артиллеристы выполняли огневые налеты по живой силе, командным пунктам и элементам аэродромной инфраструктуры «противника» 220 мм реактивными снарядами, после которых убывали в специальный район перезаряжания и занимали новые огневые позиции, для предотвращения точного ответного удара условного противника.

Действия реактивных дивизионов в составе РОК позволяло в режиме реального времени отслеживать точность артиллерийских ударов, корректировать огонь и оперативно управлять боевыми расчетами.

«Благодаря выводу информации на экраны в режиме реального времени, действия в составе разведывательно-огневого комплекса позволяют в кратчайшее время принимать решение на поражение целей в зоне досягаемости подразделений и бригад», - отметил начальник ракетных войск и артиллерии ЦВО генерал-майор Олег Киседобрев.

Всего в учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

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