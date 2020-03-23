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23.03.2020 (18:11)

Мотострелки ЦВО отразили атаку условного противника на учении под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового соединения 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отразили атаку условного противника на учении в Оренбургской области.

В ходе тактических действий разведчики с помощью беспилотников «Орлан-10» обнаружили бронетехнику, продвигавшуюся в направлении населённого пункта. Мотострелки были подняты по тревоге и совершили марш в назначенный район для занятия обороны на маршруте следования условного противника. Военнослужащие разведывательных и танковых подразделений, перейдя из обороны в наступление, осуществили уничтожение разрозненных групп «противника» используя танки Т-72Б3 и БМП-2. Артиллеристы, используя самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град» обеспечили наступление мотострелков. Личный состав выполнил боевую стрельбу из артиллерийских орудий на дальности до 20 км, из танков - на 2 тыс. метров.

К учению на Тоцком полигоне было привлечено более 600 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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