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23.03.2020 (18:09)

В Кузбассе с военнослужащими общевойскового соединения начались контрольные занятия

С военнослужащими общевойскового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) начались контрольные занятия по огневой подготовке на полигоне Юргинский в Кузбассе.

В ходе занятий солдаты, сержанты и офицеры в составе подразделений проверят свои навыки в выполнении упражнений стрельб из автоматов АК-74М, пулеметов ПКМ, снайперских винтовок СВД, пистолетов ПМ и гранатометов РПГ-7В. Также весь личный состав соединения привлечен к выполнению упражнений по вождению боевой техники на танкодромах и автодромах, а также к сдаче нормативов по РХБ защите. После испытания, психологи проанализируют сплоченность каждого воинского коллектива и боевой настрой военнослужащих для контроля их психологического состояния перед выполнением последующих задач. В рамках данных занятий, оцениваются как личные результаты военнослужащих, так и их действия в составе подразделений.

Контрольные занятия проводятся с целью проверки навыков и умений военнослужащих и оценки их подготовленности по предметам боевой подготовки.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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