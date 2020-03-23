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23.03.2020 (17:49)

Гранатометчики ЦВО уничтожили площадные цели на учениях в Кузбассе

В Кемеровской области на полигоне Юргинский военнослужащие гранатометных расчетов 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) выполнили боевые стрельбы из автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» по подвижным и не подвижным площадным целям.

По замыслу учения, разведчики обнаружили группу условного противника, которая скрытно выдвигалась к переднему краю обороны. При помощи специального комплекса разведки управления и связи КРУС «Стрелец» они передали координаты цели расчетам автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя», которые выполнили боевые стрельбы на максимальных дальностях более 1,5 км. Для контроля за поражением целей и корректировки огня были задействованы расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон-3». Особенностью выполнения стрельбы стало то, что военнослужащие не могли видеть противника из-за лесистой местности и рельефа, которые скрывали цель, поэтому для нанесения максимального поражения стрельба велась по навесной траектории.

В учениях было задействовано более 500 военнослужащих и около 20 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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