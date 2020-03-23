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23.03.2020 (17:47)

Новые автоматы Калашникова АК-12 поступили на вооружение в соединение специального назначения ЦВО в Новосибирской области

Более 500 единиц новейших автоматов Калашникова АК-12 поступили на вооружение в соединение специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области.

На полигоне Шилово военнослужащие в ходе занятий по огневой подготовке и тактико-специальных учений приступили к освоению возможностей автомата.

АК-12 - 5,45 мм. автомат абсолютно нового уровня разработан концерном «Калашников». По сравнению с предыдущими версиями автомата АК-74М и АКМ он обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы из любого положения. Значительно возросла эргономика автомата. АК-12 имеет несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя. В магазине появилась прозрачная вставка для контроля боезапаса, а в пистолетной рукояти - футляр, где можно хранить батарейки для прицела или медикаменты. Под стволом возможна установка гранатомета.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Перевооружение
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