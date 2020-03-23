23.03.2020 (17:44)

В Башкирии юнармейцы провели мини-парады для женщин-участниц Великой Отечественной войны

В городе Ишимбай Республики Башкортостан юнармейцы провели мини-парады перед домами участниц Великой Отечественной войны Гибадуллиной Магинур Рахматулловны и Моисеевой Нины Филипповны, которые по состоянию здоровья не смогут посетить праздничные мероприятия 9 мая на центральной площади города.

Фронтовичек приветствовали представители Центрального военного округа, городских властей, ветераны, школьники и жители города.

Более 35 кадет корпуса имени Героя России Александра Доставалова и юнармейцев города под звук барабана прошли торжественным маршем перед участницами Великой Отечественной войны. Руководил мини-парадом военный комиссар города Ишимбай Кирилл Клюкин.

Моисеева Нина Филипповна во время войны служила связисткой в составе 3-го Украинского фронта. Победу встретила в Австрии. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией».

Гибадуллина Магинур Рахматулловна в 19 лет добровольно ушла на фронт. Проходила службу в составе 766 штурмового авиаполка. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице