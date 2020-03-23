23.03.2020 (17:20)

В отборочном этапе Всероссийского киберспортивного турнира «Стальная стена-2020» определились первые лидеры.

С 19 февраля 2020 года проходит отборочный этап VI Всероссийского киберспортивного турнира среди обучающихся довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации «Стальная стена-2020» посвященный 75-летию Великой Победы.

За выход в финал борются воспитанники 26-ти учебных заведений, в том числе учащиеся Самарского кадетского корпуса Министерства Внутренних Дел Российской Федерации.

Месяц упорных сражений, отработка тактических замыслов и зрелищные командные игры при плотном графике учебы. Всё это - ученики кадетских, суворовских и нахимовских училищ, которые демонстрируют навыки командной слаженности, взаимодействия, а также индивидуальное мастерство. В каждой группе сформировались свои лидеры и аутсайдеры.

Группу «А» возглавляют воспитанники Тульского и Уссурийского суворовского военного училища, а также филиала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадетское училище).

Группу «Б» возглавляют команды Петрозаводского и Ставропольского президентских кадетских училищ, а также Казанского суворовского военного училища.

Пока в числе догоняющих команды Кронштадтского морского кадетского военного корпуса, Оренбургского и Тюменского президентского кадетского училища, но впереди еще много игр и они смогут побороться за выход в финал.

Финальный этап конкурса пройдет в период с 19 по 21 мая 2020 года на территории парка «Патриот».

Организаторами турнира выступают Департамент информационных систем Минобороны РФ, Главный вычислительный центр ВС РФ совместно с Санкт-Петербургским кадетским военным корпусом и Ассоциация компьютерного спорта, которая осуществляет судейство и трансляцию всего турнира.

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