23.03.2020 (17:16)

На Северном флоте проходят испытания аэросаней «Патруль»

На полигонах отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота в Мурманской области проходят испытания аэроглиссера-амфибии «Патруль».

Одна из задач, стоящих перед военнослужащими мотострелковой бригады, принимающими участие в испытаниях — проверить, насколько данный образец аэросаней адаптирован для действий в сложных условиях Арктики и насколько способен решать задачи в составе различных мотострелковых подразделений.

По результатам испытаний военнослужащие также выскажут свои предложения представителям промышленности по доработке тестируемых образцов техники, которые позволили бы получить новый перспективный образец аэросаней для эффективного применения в Арктике в интересах Минобороны России.

В настоящее время аэросани уже прошли ряд испытаний в условиях сильных морозов и глубокого непроходимого снежного покрова. Тестируемые образцы еще предстоит испытать в условиях обильного таяния снегов и весеннего половодья.

Как отметил командир инженерно-сапёрного батальона отдельной мотострелковой бригады подполковник Александр Карелин, принимающий участие в испытаниях аэросаней амфибии, данный образец техники уже показал неплохие результаты при скоростном преодолении труднопроходимых мест, а практический опыт эксплуатации данной техники в различных условиях поможет выдать промышленности рекомендации, как лучше адаптировать аэросани для армейского использования.

Справочно:

Аэроглиссер-амфибия «Патруль» — транспортное средство, оснащенное двигателем мощностью 256 л.с. и способное перевозить 4–6 человек, передвигаясь по воде со скоростью до 60 км/ч, по снежному покрову и льду — до 130 км/ч. Максимальная высота преодолеваемых подъёмов — до 30 сантиметров. Аэросани могут эксплуатироваться на реках, озёрах, каналах, водохранилищах, морях. Также могут применяться на обширных пространствах суши, покрытых снегом, на водоёмах в момент ледостава всю зиму и ранней весной.

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