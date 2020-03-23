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23.03.2020 (17:06)

В Нижегородской области танкисты ЗВО выбили условного противника из города, применив тактический маневр

В Нижегородской области на полигоне Мулино танкисты отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках ротно-тактического учения уничтожили условного противника в городе, применив тактический маневр обхода с фланга и выхода в тыл основных сил противника.

Учение носило двухсторонний характер, и военнослужащим в наступлении противостояла танковая и мотострелковая роты, находившиеся в обороне. Несмотря на отличную подготовку оборонительных позиций, наличие запасных позиций, военнослужащие в обороне не ожидали атаки танкового взвода с тыла.

В ротно-тактическом учении приняло участие около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Учение прошло под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танки , Западный военный округ
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