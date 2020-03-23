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23.03.2020 (16:57)

Офицеры ВВО приступили к собору живых историй о ветеранах Великой Отечественной войны в рамках проекта «Дорога памяти»

В Амурской области офицеры общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в личных беседах собирают подлинные живые истории ветеранов Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти». Военнослужащие совершают подомовой обход ветеранов, проявляя внимание к каждому.

В Белогорске офицеры посетили Петра Алексеевича Кононенко. Он ушёл на фронт добровольцем в 1944 году, воевал на Южном и Ленинградском фронтах, участвовал в снятии блокады Ленинграда, в штурме на Карельском перешейке. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Японией» и другими многочисленными наградами. После окончания войны остался на Дальнем Востоке — в селе Куйбышевке-Восточной (ныне — город Белогорск). Ветеран и сегодня активно занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи.

Пётр Алексеевич рассказал о своём боевом пути в военные годы и поделился фотографиями, которые офицеры отсканировали и сразу вернули владельцу. Кроме своей истории, ветеран рассказал и о своем отце — Алексее Кононенко, который был призван по мобилизации в первые дни войны и погиб на полях сражений. После гибели отца 17-летний Пётр ушел на фронт. После беседы информация о Петре и Алексее Кононенко была загружена в медиагалерею проекта «Дорога памяти».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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